台北地檢署

黃姓男子2020年拿10多張大樂透彩券，到北市中山區某彩券行請員工幫忙確認有無中獎，懷疑員工疑似動手腳，急刪螢幕，暗槓他當期的中獎彩券，控告員工涉嫌詐欺等罪，但台北地檢署調查，兌獎螢幕若兌獎結果超過5萬元，會顯示「恭喜中獎，請到指定銀行兌換」，不會有數字，且該彩券行當天也沒開出頭獎，認為罪嫌不足，3日不起訴員工。

黃男控稱，2020年6月19日下午，他帶著10多張從三重購買的大樂透彩券，到中山區某彩券行請員工 幫忙刷條碼確認有無中獎，他看到螢幕顯示出現一串數字，認為自己中大獎，沒想到螢幕一下子不見，事後該員工只還給他1張中200元的彩券。

黃男懷疑，該員工是他不注意時，刪除螢幕顯示數字，私吞他購買中獎彩券，因此躲在對街拍下員工照片後提告。

檢方調查，黃男指稱的員工其實是店長的親戚，且兌獎系統若兌獎金額在5萬元以上，螢幕上會顯示「恭喜中獎，未獲授權，請到指定銀行兌換」，不會出現如黃男所稱一串數字。檢方另詢問台彩的開獎兌獎紀錄，挨告的這間彩券行，當天並無開出大獎，認為罪嫌不足，今 將全案不起訴。