藝人蘿莉塔因直爽又不做作的個性，經常受邀至綜藝節目擔任嘉賓，獲得不少觀眾的喜愛，近日在節目《醫師好辣》討論黑歷史話題，透露自己曾經為了減肥，一天吃下45顆減肥藥，讓在場的人通通嚇壞，主持人嚴立婷更直呼：「近3年最勵志故事」。

蘿莉塔日前在《醫師好辣》分享自己減肥的經驗，表示自己在西班牙念書時一度胖到60公斤，公開當時的照片後，極大的差異讓眾人驚呆。雖然五官沒有太大的改變，但臉卻明顯比現在圓了一圈，她坦言：「還在西班牙的時候，根本不知道自己胖，因為那邊的衣服比較大件，所以即使胖到60公斤，我不知道為什麼衣服還是穿S。」

回到台灣後，蘿莉塔才決定開始減肥，為此她嘗試了各式各樣的方法，甚至省吃儉用，買了半個月就要價3500元的「科學中藥」。她提到，那款藥一餐就要吃15顆，等於一天要吃45顆，怎料，吃了3天就腹痛送急診。

蘿莉塔則表示，最後是靠少吃跟多運動，才得以瘦身成功，而這方式也讓她維持了1年，才從原本的60公斤，變成現在的45公斤，因此所有人都讚嘆她的努力，更讓嚴立婷直呼：「這是我近3年來聽到最勵志的故事了！」