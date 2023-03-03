2023台灣國際蘭展3/4~3/19在台南的台灣蘭花生物科技園區正式對外盛大展出，3日舉辦開幕儀式，今年以「蘭花魔鏡-看見，新起點」為主題，帶領民眾穿梭時空探索蘭花的起源，並首度由「蘭花」與「恐龍」雙主角聯合展出，由台南市長黃偉哲陪同副總統賴清德逛展， 賴清德說，台灣蘭花產業蓬勃發展，盼未來蘭花的意象及經濟價值，就如同鬱金香之於荷蘭。

2023台灣國際蘭展3日舉辦開幕儀式，由台南市長黃偉哲陪同副總統賴清德逛展。(台南市新聞及國際關係處提供)

3日行政院農委會農糧署舉辦蘭展開幕儀式，賴清德、黃偉哲、農委會副主委陳駿季、農糧署長胡忠一、立委賴惠員、議員沈家鳳、蔡筱薇、蔡育輝、楊中成、王宣貿、黃肇輝、李宗翰、朱正軒、Ingay Tali 穎艾達利皆到場共襄盛舉。

賴清德指出，台灣蘭花生物科技園區目前已是全球最具規模的蘭花產業聚落，不管是在育種或其他生技方面都居業界領先地位。去年業者以奈米技術噴印烏克蘭國旗圖樣的蘭花力挺烏克蘭，今年再度產出土耳其國旗蘭花，以聲援土耳其震災，這些不僅展示蘭花產業的創新技術，更表達國人對世界各國的關懷。

賴清德進一步表示，期盼蘭農、蘭協及專家學者能持續與官方合作，大家共同將台灣蘭花推向國際，讓台灣蘭花產業蓬勃發展，也讓蘭花的意象及經濟價值，就如同鬱金香之於荷蘭。而第23屆世界蘭花會議展(WOC)將在2024年3/1至3/11在台南舉辦，足見台灣深厚的蘭花育種能力。

黃偉哲指出，台灣國際蘭展經過中央及地方共同努力，成績斐然，自2013年起已發展成為世界三大蘭展之一。今年改由農委會主辦、台南市政府協辦，讓展期變長、內容更豐富、參與的人更多，讓不管是本地朋友或外國佳賓，都能看到台灣傲人的蘭花生技實力。

農糧署說明，台灣的蘭花產業，歷經長時間的發展演進，發展出完整的價值鏈體系，除了優異的育種能力，還有良好的生產模式與專業化的分工。台灣蘭花外銷產值連年創下新高，2022年產值達72.7億元，外銷金額更達到 62.1億元，8成以上外銷美國、日本、越南、荷蘭、韓國及加拿大等國。

「2023台灣國際蘭展」今年首度由「蘭花」與「恐龍」雙主角聯合展出，吸引各年齡層遊客前來觀展，一進到主題館就如同來到了恐龍身處的白堊紀遠古森林，揭開達爾文蘭花起源身世之謎，接著探索蘭花DNA傳遞與蘭花育種，搭配鏡子、燈光、現代科技元素建構現實與虛幻交錯的「蘭花魔鏡世界」，不負蘭花王國的美譽。