雄獅將能利用Amadeus Travel API，自Amadeus旅遊平台上獲取更多新分銷能力（NDC）來源內容。透過與Amadeus的深度合作，將確保雄獅能為其亞太區的客戶提供更豐富、更針對性的內容，支持在台灣和整個亞太地區的成長計畫，擴大集團影響力。

此支援NDC的解決方案提供整體、端到端整合，使旅遊銷售夥伴除可大規模搜尋、預訂NDC產品，還能與其他來源的航空內容產品合併顯示進行比較，並與現有的旅遊銷售商生態系統深度整合，以實現最大效率。

雄獅也將實施Amadeus Master Pricer Instant Search，為客戶提供最先進的航空產品搜尋體驗。此解決方案已被全球領先的線上旅行社（OTA）和元搜索公司（Meta Search）採用，強大的運算引擎可在不到一秒鐘內，為任何特定的機票搜尋請求提供最佳的可預訂建議。

雄獅董事長王文傑表示，很高興看見做為集團最大業務來源的台灣出境觀光強勁復甦。此次與Amadeus攜手合作，意味集團已做好準備，在擺脫疫情影響的過程中捕捉客戶不斷變化的需求。

王文傑指出，雄獅已開始著手改造技術平台，為客戶提供無縫整合的旅遊體驗，無論是線上或實體，透過NDC提升集團產品內容豐富度，並藉由Amadeus強大的搜尋解決方案提供技術支援，將為集團開拓充滿機會的新世界。

Amadeus亞太區旅遊業務執行副總裁Javier Laforgue表示，此次簽署的多年期協議為雙方合作關係的新里程碑，也證明雄獅對技術轉型、持續為旅遊零售服務設定高標準的承諾。期待能支援雄獅發展，並幫助在顧客旅程的正確節點上提供優質內容和服務。