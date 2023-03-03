赫伯羅德股價在周四升0.8%，報284歐元。

該船運公司此前受惠於異常高的貨運費率，協助該公司改善財務，投資自家的船隊，並進行收購活動。

但是該公司也提出警告，稱這場盛宴已經結束。競爭對手馬士基(Maersk)此前也提出類似警告。

執行長Rolf Habben Jansen在聲明中說：「例如燃料、租船、貨櫃處理等成本已經明顯上升」。「我們在本財年有很好的開始，但是經濟已經降溫，獲利不可避免地將下降」。

該公司預計2023年息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)為40億至60億歐元間，將遠低於2022年的194億歐元。

2023年息稅前獲利(EBIT)估為20億至40億歐元間，將低於2022年的175億歐元。

公司在聲明中指出，由於烏克蘭戰爭和其它國際衝突，2023年的財測存在相當大不確定性。

赫伯羅德公布去年營收增加55%，至345億歐元，主要是貨運費率的上升，協助改善營收表現。

運輸量與2021年持平，為1180萬標準貨櫃(TEU)，但運輸費用的收入上升18.5%，至137億歐元。

新冠疫情擾亂了物流，並阻塞了港口；但是到2022年底，單位成本開始上升，這些狀況已經明顯改善。