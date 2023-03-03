國防部日前預告《全民防衛動員準備法》修正草案後引起各界熱議，行政院長陳建仁被問到此事時，強調溝通過程中外界有誤會，已特別要求各部會持續蒐集各方意見，並說修法預告14天後，就會請國防部下架，未來意見整合後再提出。

陳建仁今（3）日赴立法院針對《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》進行報告，會前受訪時就被問到有關《全動法》的問題，他澄清絕對沒有要學生上戰場、做武器，也沒有箝制新聞的問題，已要求國防部與各部會好好蒐集各方意見，並進行分析與研議，多與社會各界溝通。

無黨籍立委黃國書質詢時，同樣針對此事進行提問，陳建仁表示該法是為因應緊急狀況準備，原本就有相關法案，只是為了因應新的變化才考慮修法，但預告僅是為了蒐集意見，國防部與各界的溝通顯然不足，才會出現一些誤解。

陳建仁說，已要求國防部與相關部會持續蒐集各方意見，與社會多溝通，並請各部會之間的多做聯繫，至於目前公告的內容，會請國防部在預告14天後下架，待各界意見統整好後，再決定是否需重新提出。