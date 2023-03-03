第二站來到噶瑪蘭族，祈求祖靈保佑運動會順利成功。（北市體育局提供／張芷瑜台北傳真）

為將於3月24日登場的112年全國原住民族運動會暖身，北市首創赴原住民族16族及台北市在地的凱達格蘭族之聖地、聖山、起源地或具代表性地點取母火，自3月1日至9日展開為期9天的環台取火之旅，北市體育局表示，將於3月10日將各族母火匯聚至台北田徑場毛公鼎，成為本屆賽會的聖火，歡迎大家來參與祈福活動。

北市「聖火母火取火隊」3月1日起，展開為期9天的上山下海取火之旅，首站先到撒奇萊雅族，由花蓮市達固部灣撒固兒部落頭目林昭雄等人於國福橋下巨石園區進行取火儀式，並祝福聖火圓滿傳遞；第二站來到噶瑪蘭族取火，在頭目、耆老等人祝福下，於花蓮縣豐濱鄉拉拉板山腳下取火，祈求祖靈保佑取火團隊。

第四站抵達魯凱族，勇士們以獵槍對空鳴槍，以示東魯凱族達魯瑪克對活動的祝福。（北市體育局提供／張芷瑜台北傳真）

3月2日第三站到阿美族取火，體育局表示，由頭目、耆老、部落青年等，於台東縣東河鄉都蘭山都蘭鼻祭祀地點進行取火儀式，在阿美族勇士護衛到達海祭屋及祭祀場聖火堆，透過吟唱、傳統樂舞方式取火；第四站則到訪魯凱族，於台東縣肯杜爾山卡巴利哇舊部落男子會所取火，勇士們以獵槍對空鳴槍，以示東魯凱族達魯瑪克對活動的祝福。

第三站赴阿美族，祭祀場聖火堆透過吟唱、祈福、傳統樂舞方式完成取火。（北市體育局提供／張芷瑜台北傳真）

體育局長王泓翔表示，到各族取聖火，一方面象徵尊重原住民文化跟傳統，一方面也代表台北是個大熔爐，一個人文薈萃的首都，讓所有原住民聖火集合，為全國原民運獻上祝福，也讓所有原住民到台北競技，用運動交朋友的同時，也能傳承各族文化。

體育局表示，取火隊將接續走訪各原住民族聖地，明日將前往高雄那瑪夏卡那卡那富族、屏東北大武山八大源部落的排灣族，後續也將會走訪鄒族、邵族、賽夏族等地，完成聖火母火取火儀式。

體育局表示，從去年取火場勘到今年正式引取所有原住民族的母火，深刻體會原住民族敬天的傳統精神，取火隊也感謝各族原住民朋友的熱情，並歡迎大家在3月10日下午5時到台北田徑場毛公鼎，觀賞聖火母火大彙集祈福活動。