傳產內需股近來漲勢凌厲，隨著美國表態3月只會升息1碼，美國科技股喘口氣，台股今天也由電子產業次族群放量領頭上揚，並以光電股表現最亮眼，至午盤時光電類股指數大漲約3％。除了上述的光學鏡頭股大漲外，面板股傳出價格要彈升，也應聲大漲。

光電類股中的奇偶、晶睿及彩晶，至午盤前都奔上漲停，群創、富采及友達等，也各上漲超過5％，凌巨、中揚光、憶聲、揚明光、專特等也勁揚3％多。