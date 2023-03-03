Knocked it away AND 1



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到底韋斯布魯克加盟的快艇，何時才能嘗到贏球滋味呢？勇士3日雖然繼續少了史蒂芬柯瑞(腿傷)、威金斯(處理家事)兩大主力，卻靠普爾轟下全場最高34分，其中第3節包辦22分，最後以115比91輕取快艇，快艇除了苦吞韋斯布魯克加盟後的4連敗，西區排名也跌到第7。

再次變陣的快艇，改用艾瑞克戈登先發跟韋斯布魯克搭配後場，整體效果還算不錯，快艇靠著里歐納德半場15分、普朗里6分與14籃板，上半場打完，取得56比45領先地主勇士，依舊少了柯瑞與威金斯助陣的勇士，半場以克雷湯普生16分最高。

可是快艇第3節進攻開始出現當機，保羅喬治又吞4犯暫時離場，勇士趁機打出15比3攻勢一舉超前，快艇好不容易靠著里歐納德上籃止血，勇士又在第3節結束前，靠著普爾接連投進三分外線打出17比1，轉眼擴大領先差距到18分。

光在第3節，普爾就轟22分，勇士末節一開始又打出11比2小高潮，雙方差距來到24分，快艇總教練泰隆盧很快就把所有主力換下，提前宣告投降，也讓比賽還剩6分鐘左右就進入垃圾時間，快艇只能接受韋斯布魯克加盟後的4連敗。

勇士除了普爾，克雷湯普生也拿19分、11籃板，庫明加19分，卓雷蒙格林11分、9助攻與9籃板，盧尼11分；快艇以里歐納德21分最高，普朗里12分、20籃板，保羅喬治雖有11分、5助攻與5籃板，全場卻只投15中3，又犯規纏身表現相當失常。