湧德主力產品為整合型RJ45，佔營收比重約80%，近幾年湧德除積極拓展RJ45在網通產品的應用，原本整合式元件(含濾波器及機構件)也因應客戶需求提供分離元件，看好高頻高速傳輸需求，湧德自2018年開始投入開發應用在資料庫中心機房中機櫃與機櫃之間的光傳輸模組前端連接器(SFF)，隨著資料庫中心建置需求攀升，出貨逐步放量，去年SFF佔湧德營收佔重低於5%，公司預期，今年SFF出貨將倍數成長，佔整體營收比重可望達10%。

湧德111年合併營收為63.21億元，年成長2.55%，營業毛利為12.12億元，年成長4.88%，合併毛利率為19.17%，營業淨利為3.09億元，年成長27.26%，稅後盈餘為3.27億元，年成長36.3%，每股盈餘為4.25元，公司董事會決議每股配息2.3元，並於6月26日舉行股東會。

為因應供應鏈移轉趨勢，湧德於越南租借廠房，預計第1季末到第2季初動工，並於今年第4季加入生產，根據湧德規畫，未來四川廠產品將移至越南廠區生產。

湧德2月合併營收為4.65億元，年成長18.31%，累計前2月合併營收為8.32億元，年減18.26%，湧德表示，今年營收將較去年持平或小增，並力拚獲利比去年好。