長達5天的清明連假（4月1日至5日）即將到來，為滿足民眾返鄉祭祖及旅遊之需求，民航局今（3）日宣布，清明節台－金航線第2波加班機將提供3872個座位數，並於3月7日（週二）上午9點統一開放訂位，還沒搶到機位的民眾請注意時間，手刀要快。

今年清明節離島管制航線已於2月6日開放正班機及第1波加班機訂位，航空公司依據旅客訂位及需求情況規劃第2波加班機，其中台－金航線將再提供3872個座位數以疏運返鄉旅客。

民航局表示，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票，提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。另因清明節正處霧季，尤其金門地區時有航班因天候不佳無法起降情形，建議民眾可提前返鄉掃墓，以避免影響規劃行程。

民航局提醒，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。旅客請務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件以利搭機。