新竹棒球場排水問題難解，先前挖出的坑洞即使沒下雨也能積水，新竹市議會組成的監督小組到場會勘時，議員們驚見草皮區竟然長出一顆又一顆的「香菇」，簡直是香菇養殖場，畫面一出也引發網友熱議，直呼「根本沒做排水吧」、「給球員加菜」。

棒球場改善監督小組1日下午首次進行棒球場現勘，會後多位議員質疑新竹棒球場是全球少見有地下停車場設計的球場，才間接導致內外野土層排水不良的問題，要追究當初設計者是否有責任。

然而就在現勘結束準備離開時，市議員黃美慧驚呼「長香菇了」，議員們才發現原本就已經問題多多的草皮區，竟長出「香菇」。黃美慧也說，場地不夠濕還長不出這些香菇，可見得排水系統真的有問題。而場地人員解釋，一般草皮都會要除菌、除蟲，但球場仍在調查階段，因此未施作。

市議員林彥甫指出，現勘過程中，除了查看原有缺失改善情形外，也發現其他新問題，包含外野紅土大顆粒碎石、草皮長雜草和蘑菇、建物內樓梯扶手生鏽等。另外，外野積水情形比預期嚴重，水完全排不出去，設計廠商說明是因有地下停車場，加上草皮土壤黏土成分高，並表示改善需全區挖溝，工期長達3到4個月，但排水效果無法保證。

畫面引發網友熱議，有網友說「不錯，給球員加菜」、「解決糧食問題」，並將球場香菇命名「中職菇」，也有網友說乾脆不要做球場，直接當香菇養殖場，也有網友認為，天然草皮沒在用長香菇還算正常，沒什麼好大驚小怪。