雲林縣水稻幼苗因天寒受損嚴重，一眼望去一片枯黃。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉、水林鄉水稻幼苗，因2月下旬寒流影響出現黃化枯死情況，雲林縣長張麗善3日前往受損稻田勘災，表示雲林全縣水稻種植面積近3萬公頃，其中水林有3000多公頃，麥寮2000多公頃，損失相當嚴重，其他鄉鎮也有受損情況，盼農委會將水稻幼苗列入災害救助項目，從速、從優幫助農民度過難關。

雲林縣水稻幼苗因天寒、強風等原因，出現黃化枯死情況，張麗善接獲農友反映，立即指示縣農業處邀農糧署中區分署雲林辦事處、台南區農業改良場會勘，3日張麗善前往麥寮鄉現場勘查，發現災損相當嚴重，當場請農業處盡速函文農委會，建議從優、從速、從寬發放水稻幼苗救助金。

張麗善表示，她覺得中央救助金額太低，1公頃僅4000元，目前物價波動，耕種成本增加，希望農委會能提高秧苗救助金，也要爭取時效加快救助時程，以利農民復耕。另外，稻穀收購分3階段，分別是計畫性收購、輔導型收購、餘糧收購，她會與立委共同向中央爭取調高收購價格，藉由多方共同協力，減少農民損失。

麥寮農民說，今年冬天低溫時間特別長，加上東北季風強勁不斷吹拂，許多水稻幼苗都撐不下去，不少稻田枯黃情況嚴重，一眼望去一片黃沒有綠，部分稻田枯黃一半，若再繼續低溫，情況相當不樂觀，只能期盼老天爺賞飯吃，帶來好天氣給秧苗一線生機，並請相關單位伸出援手。

縣農業處呼籲，除了麥寮鄉與水林鄉，縣內其他鄉鎮如有災損情況，請到當地公所通報，縣府彙整轄內災損後，將邀改良場、農糧署組成勘災小組，與農民共同會勘，全面進行災情確認，幫助農民度過難關。