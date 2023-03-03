移民署追查失聯移工時，發現越南籍陳姓女子去年來台依親後，在臉書登廣告宣稱可到府進行美白牙齒、淡化乳暈，事實上她以網購一般美白藥劑非法從事醫療行為，卻高價收費，其中美白牙齒要價1萬2000元到1萬6000元，甚至查出陳女為精進手藝，自行購買矽膠人頭模型練習，全案依違反《醫師法》送辦。台北地檢署3日起訴陳女。

移民署新北市專勤隊日前與保三總隊查緝失聯移工時，意外發現有失聯女移工因越南同鄉介紹，找上陳女詢價預約作牙齒美白訊息，因此成立專案小組，報請北檢檢察官指揮偵辦。

檢警經數月蒐證後，搜索陳女位於台中市的住處，當場扣得牙齒美白藥劑、美齒器材及矽膠人頭模型等證物，陳女坦承她沒有醫師資格，辯沒有為人從事醫美療程，聲稱該臉書粉絲專頁是她認識的越南牙醫師設立，她僅提供1200元的除痘送美齒療程。

陳女並稱她只是幫牙醫師攬客及介紹在台越南人返國到該牙醫師在河內的診所求診，她居間收取獎金，但檢察官不採信陳女的說詞，依違反《醫師法》起訴。