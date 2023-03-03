劉若英、蘇慧倫、丁噹、白安將於8日國際婦女節攜手舉辦「好好」線上演唱會，不僅呈現多首個人經典好歌，彼此間更有精彩的合唱新火花；演唱會以「女野」概念，結合水、石、光、樹為主題，女子在自然曠野裡吟唱，呈現出如水之柔美、如石之堅強、如光之魔幻、如樹之實在的演唱氛圍，給人耳目一新的視覺享受。

3月25日即將在新加坡星宇表演藝術中心舉行「飛行日巡迴演唱會」的劉若英，去年從台北小巨蛋起航，飛越換日線，在倫敦、巴黎開唱，〈後來〉、〈很愛很愛你〉、〈當愛在靠近〉感染聽眾，精彩絕倫演唱會往往一票難求；相隔13年推出專輯《面面》入圍第32屆金曲獎最佳華語女歌手的蘇慧倫，在臺北流行音樂中心、高雄流行音樂中心分別舉辦「生命之花30週年巡迴演唱會」〈我一個人住〉、〈不要說愛我〉、〈失戀萬歲〉、〈Lemon Tree〉，首首掀起全場熱唱的高潮。

每回開唱都造成搶票風潮的丁噹，經典歌曲〈我愛他〉、〈猜不透〉、〈手掌心〉等歌一唱，全場無不大合唱，主演的《搭錯車》音樂劇旗艦版，更巡迴世界12座城市萬人催淚；白安去年推出全新創作專輯《沒有人寫歌給你過吧ALL ABOUT YOU》，攻下數位排行榜11個冠軍，也在北中南舉辦「沒有人寫歌給你過吧」新歌巡迴演唱會，造成熱烈迴響，此次4位經典女聲攜手合作，勢必吸引各地歌迷搶看。「好好」線上演唱會8日晚間8點半在相信音樂YouTube、相信音樂臉書、微博、LINE MUSIC、LINE TODAY娛樂官方帳號等多家媒體平台聯播。