一名男網友分享，根據他的觀察，男人如果選擇在社群媒體上隱藏另一半，或是以工作很累為由拒絕性生活，有這2個特徵出現的時候，男人有八九不離十就是出軌了，引起網友討論，兩派人卻戰翻。

一名男網友日前在Dcard上分享，他目前工作的產業出軌率很高，上班經常聽八卦，最後他總結出男人出現2個特徵，幾乎可說是與出軌劃上等號了。首先若男方的社群軟體上完全沒放另一半的照片，舉凡Line頭貼、臉書動態或IG貼文等，只要是在社群上面完全沒有透露自己已婚，100％會在3年內出軌。

男網友也說，第二點就是「沒有性生活」，每天工作再累，不可能擠不出那半個小時和老婆滾床單、交流感情，所以大家不要在欺騙自己是老公工作太累，事實其實很殘酷，不是老公看膩了你的身體，就是婚後身材失控，所以老公已經在外面找到年輕妹子，吃飽了以後才回家。

貼文引起網友討論，大家的觀點正反兩派戰翻，有人認為在社群媒體上，完全隱藏自己的另一半真的很奇怪，感覺就是替自己偷吃鋪路；但也有人認為，即便在社群上大休恩愛，私下出軌的人也不少，用這樣的方式來區分，未免有些草率了，而且是否公開另一半，應該是與個人的隱私偏好有關。