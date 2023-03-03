40歲林先生自從升任公司小主管後越來越忙，壓力大到一天抽一包菸，多次和太太在恩愛時中途軟掉，趕緊找醫師求助。泌尿科醫師程威銘指出，林先生聽了他的話，開始運動、改善生活作息，並把抽了20年的菸戒了，在沒有用藥的情形下，順利重振雄風。

程威銘透露，門診有不少病人透過生活習慣的改變進而改善性功能，只可惜有更多的病人無法堅持下去，在他的衛教與鼓勵下，雖有了暫時的決心，卻沒有持續下去的毅力。

這位40歲林先生聽了他的話，下定決心改變生活作息，除了不熬夜、不亂吃，他甚至也把抽了20年的菸戒了，下半身的自信也就慢慢恢復。醫師直言：「有信心、有毅力，透過良好生活習慣的養成，勃起功能障礙是可以改善，甚至痊癒的！」

他也提醒，有些人因為單身，或是夫妻感情不好，沒有空發生性行為，就覺得自己勃起硬度不佳也沒關係。他呼籲：「千萬不要這樣想，功能好不好跟要不要使用是兩回事，不要等到哪一天機會來了，才發現它早已不聽你使喚，到時候再來，我也只能搖頭嘆息了。」