香港近日發生震驚社會的名媛分屍案，死者是28歲蔡天鳳（Abby Choi），前夫一家人涉有重嫌，已全數被捕。據悉，案發地點在大埔龍尾村村屋，近幾年房價好不容易翻身，卻因此事件淪為凶宅，房價直接暴跌逾一半，在網路上引起眾人對「凶宅」的討論。

在台灣誰會買凶宅？這幾類人會買

香港與台灣對凶宅定義不同，台灣在法律上有明文規範「凶宅」定義，須符合3大條件，物件才能被稱為「凶宅」：

1.房子必須是發生兇殺、自殺或其他非自然死亡的事件，若是生病死亡，則不算是凶宅。

2.事故地點得在建築的「專有部分」，其中陳屍地點也是關鍵。

3.事故時間必須在「賣方」持有的期間，代表凶宅若經轉手，就不算是凶宅。

為何凶宅買氣不減？主要是因為凶宅價格都較便宜，大約是市價再打6折~8折，若是重大新聞事件的凶宅，可能售價還會再下殺，對於預算不足，同時也沒有太多顧忌的民眾來說，買凶宅在經濟壓力上可能壓力會輕鬆些，畢竟在高房價的世代裡，「窮」比鬼可怕。

另外，像是無神論者、基督教者也都對凶宅的接受度頗高。除此之外，也有部分投資客相當喜愛買凶宅賺錢，因為投資客認為凶宅不是自己住，就不用擔心太多。而凶宅的買賣，存有許多灰色模糊地帶，投資者可在這之中獲利，但仍要注意大部分銀行都不承做凶宅貸款，因此投資客即使想靠凶宅賺錢，自備款須備足也是一大考量。

網友討論凶宅出現「洗屋師」一詞！什麼是洗屋師？

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022/03/02 - 2023/03/01）觀察分析「凶宅」的探索概念，可以發現網友們針對該詞討論的話題，其中「洗屋師」上榜，只是究竟什麼是洗屋師？為何洗屋師會成為網友熱議的討論重點？

images source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

洗屋師這職業起源於日本，甚至還有電影專門在探討洗屋師的工作內容，其中最主要的工作項目就是須入住凶宅，利用人的陽氣去淨化、洗淨凶宅，使房子不會再對屋主或新房客產生負面影響，得以再住人。去年在臉書社團「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進」中，即有一名網友PO文表示要徵「職業洗屋師」，引起熱議。

該名網友在貼文中表示，洗屋師有勞健保，工作內容是對凶宅、事故屋專業洗白，洗屋師必須住在凶宅裡一年，不可以在凶宅內進行黃、賭、毒等違法行為，也不能試圖用宗教驅趕「室友」，每天須待在房子裡超過12小時，要能接受異味也需接受門口、客廳有監視器，若中途違約則需付違約金3倍，而且洗屋後也必須配合房仲宣傳，月薪4萬5千元，若為重大新聞事件的凶宅，價格可另議。

該職業相當新穎，貼文一出立即引來許多討論，同時還有不少網友想報名：「這工作我覺得可以，我可以自我培訓」、「這種工作去哪找我覺得我可以」、「我已開始訓練」、「我也想應徵」；但同時也有很多是持保留態度，認為台灣還有法規問題，哪有這麼容易把凶宅說洗白就洗白：「免費住屋主還要給你4萬5千元，你真的想錢想瘋了」、「這在日本才有用，台灣根本不行」、「都有紀錄怎麼洗白，想太多」、「姜太公釣盤子，想錢想瘋了」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月02日至2023年03月01日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『凶宅』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。