新的一年、新的季度，相信許多公司也正亟需新的戰力。不過在公司挑選求職者的同時，求職者也一樣在挑選著公司，因此想要招募到好的人才，除了吸引人的公司文化和職缺內容外，「企業福利」也是很重要的一點，更是大部分找工作的人會特別留意的關鍵條件之一。

想要延攬新血，優質的福利可不能少！今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了網路聲量最高的企業福利TOP 10，把握這些吸引人的福利，公司自然不缺好員工，老闆和企業主們快收藏起來！

NO. 1 優於同業的三節獎金

除了春節，中秋、端午獎金更是大家非常在意的公司福利之一，「當然要給三節啊」、「三節是基本」。這項福利乍看之下平凡無奇，但可別以為許多公司都有這項福利，它對員工就沒有吸引力！許多公司表面上有三節，實際上卻「給了沒給一樣」。如果公司能給出優於同業的三節禮金，在員工的心中絕對是大大加分。

除了以現金形式發放獎金外，在網路購物成為主流的趨勢下，越來越多公司使用「數位點數」來做為員工的三節獎金，例如知名企業友達光電、台新銀行，都透過PayEasy 福利網發放電子點數，使用範圍從線上購物到新光三越、家樂福等各大百貨量販禮券，還有各式餐飲住宿、旅遊行程、遊樂門票、電影票等多樣化選擇，不只方便，還會有不少獨家優惠，成為吸引人的新型態獎金。

NO. 2 員工旅遊／旅遊補助

能夠暫時放下忙碌的工作，來場輕鬆愜意的小旅行，絕對是許多上班族夢寐以求的事之一。員工旅遊能夠讓大家放個風、稍事休息，將疲憊的身心靈充飽電，可以說是大家最愛的福利，許多人一整年在公司最期待的就是「今年要去哪裡玩」？

除了集體舉行員工旅遊外，其實有更多人喜歡「個人旅遊補助」的形式，「直接發旅遊補助最吸引我」、「比起員工旅遊，補助更好」，因此越來越多公司選擇給予員工旅遊個人補助的福利，中鼎集團、Gogoro等企業便導入PayEasy旅遊點數提供員工旅遊補助，不只是單純的補貼，網站內還有許多精選行程及客製化旅遊團可以挑選，還有全球訂房優惠，多元的形式對於員工來說超有吸引力。

NO. 3 分紅／認股／績效獎金

對許多員工而言，額外的「分紅」、「獎金」是自己努力工作後最有感的回饋，許多公司都會在每一個季度定下績效目標，若是達標之後能有相應的績效獎金或分紅，絕對能大大提升員工的工作動力，額外的獎金也能增加求職者入職的意願。

除了分紅及獎金外，許多大企業也會給予員工「認股權」，讓員工以約定價格購買公司股票，若是公司前景看好，這也是一項極為吸引人的福利，更能夠激勵員工為了提升公司的市場價值而努力工作，「現賺低買高賣」、「曾經認35，現在80」。

NO. 4 年終獎金

大部分人一整年辛苦工作，期待的就是年末時的那筆「年終獎金」。從年初開始為了公司的績效一路努力達成各種目標，無非是希望在公司大賺一筆之後，自己在歲末也能夠領到豐厚的年終獎金過個好年。

要說年終獎金是大家工作最大的動力也不為過，忙碌大半年後領到優渥的年終，便會讓人覺得一切的辛苦都是值得的，在年前發放的年終通常也是考慮轉職的人會不會繼續留下的重要關鍵，只要年終給得好，就不怕留不住優秀的人才，「工作一年就在等這天啊」、「大方的公司真的很讓人羨慕」。

NO. 5 彈性時間／地點上班

近年來越來越多公司會給予員工彈性時間、彈性地點上班的福利，不強制員工一定要打卡、進辦公室，只要能夠在時限內完成該做的工作就OK！對許多人來說自由的上班地點和時間安排也是非常誘人的福利。

前陣子經歷過疫情的居家辦公，許多人更是已經「回不去」，覺得這樣的工作型態更加舒適自在，比起制式、緊繃的辦公室環境，彈性的上班時間和地點更能夠增加效率，「彈性上下班超爽」、「能不要在尖峰時間去擠（不論捷運或開車）真的很好」、「彈性上班好處真的滿多的」。

NO. 6 優於同業的薪資

談及工作大家最在意的，說到底還是薪水。在這個高物價的時代，每個人都在追求更高的待遇，以創造更好的生活品質，公司一開始如果開出優於市場行情的薪資，自然會比其他同業更容易招募到理想的人才。

許多求職者在投遞履歷時第一個審視的要點就是公司開出的薪資，在職中的員工因為更好的待遇而跳槽到別家企業的也大有人在。在各種附加的福利之前，其實「薪水高低」才是員工最在意的重點，「拉高月薪真的非常重要」、「高薪才有生活品質」。

NO. 7 固定調薪

一間公司想要長期留住好人才，除了各種額外附加的小福利外，「固定調薪」絕對是最有效的制度。定期調整薪水意味著「待得越久，領得越多」，相信有了這樣一層保障，員工會更願意長期留在公司發展。

除了能增加員工的向心力，調薪也是企業定期審視員工工作狀態的機會，通常薪水的調整幅度會視每個人工作的情形而定，這樣的方式也能夠讓人為了追求更高的薪水而更加努力，「加薪給推」、「薪情好心情就好了」、「薪水一高就捨不得離職」。

NO. 8 額外團保

除了勞基法規定的勞保、健保之外，公司若是還有提供額外的團體保險，也能成為吸引員工的亮點。額外的團保對於員工及其眷屬來說在生活上都是多了一層保障，許多公司還會開放員工的家屬投保，這樣的福利對許多人而言「超有心」。

許多企業提供額外的保險，並且還全額支付保費，相當於讓員工在工作時更加沒有後顧之憂，這項福利更能夠增加員工的穩定性，減少公司的流動率，「事情發生，團險理賠迅速更能安撫員工及家屬的心」、「一律推公司團保」。

NO. 9 生日禮金／生日假

生日當天，壽星最大！近年來「生日福利」也是許多人喜歡的Bouns，一年之中能夠有那麼一天獲得與眾不同的待遇，不管是生日禮金、禮品，還是讓人覺得賺到一天的「生日假」，都能讓員工心情大好。

這種人人都有，可是在拿到的時候又會覺得自己「特別」的小確幸，也是超級能夠吸引人的福利，「生日的時候如果公司送一天假一定超開心」、「聽到朋友生日公司有發禮金還滿羨慕的」、「有生日假也太好，羨慕」、「生日有紅包拿，怎樣都要去上班」。

NO. 10 健康檢查

隨著年紀漸長，再加上長期忙於工作，許多人也越來越注重身體保健。想要顧好身體健康，定期健康檢查一定不能少，不過一次全身健康檢查的費用可不便宜，因此有提供員工進行定期免費健檢的公司，也被不少人覺得是幸福企業。

除了集體健檢外，也有企業會讓員工自行在有空的時間到醫院健檢，並且負擔全額費用，此外有些公司也會依據員工年資提供不同等級的健檢，讓資深員工感受到公司對自己的重視與用心，「好的公司就會提供身體健檢」、「有健檢有安心」。

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年02月06日至2023年02月05日，共1年。

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