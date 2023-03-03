任職北市大安區某飲料店的林姓男子，日前因在店內女同事下班時，阻撓碰觸到對方胸部，不久甚至自後方熊抱女同事，還把手伸進她的衣服裡，女同事憤而提告，台北地檢署3日依強制猥褻等罪起訴林男。

據了解，林男是該飲料店的幹部，常與店內女員工嘻鬧，日前他作勢攔阻1名女員工下班，卻伸手碰觸到她胸部，她心生不悅，懷疑遭林男吃豆腐。

幾天後，女同事下班回家時又遭林男攔阻，但這回林男得寸進尺，從後方熊抱她，碰觸到她胸部。

不久，林男食髓知味，不但從後方熊抱女同事外，還從將手伸進她衣內，憤而控告林男涉嫌3次猥褻。

檢方調查時，林男辯稱他認為雙方很熟，只是覺得好玩，但檢方認為，林男有2次自後熊抱被害人，明顯未經對方同意下，觸碰到她隱私部位，涉犯2個強制猥褻罪，至於林男第1次的行為，有可能只是肢體動作過大，林男猥褻罪嫌不足，另予不起訴。

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