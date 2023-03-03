疫情之後國道交通量減少，不過高公局統計，去年平均平日交通量已超過疫情前的2019年水準，且是歷年最高；例假日已追平疫情前水準。

高速公路局ETC大數據資料統計分析，2019年國道年平均平日交通量87百萬延車公里（mvk），例假日平均100mvk；去年平均平日交通量90mvk，例假日平均100mvk，年平均平日交通量已超過疫情前水準，且是歷年最高。高公局呼籲通勤民眾多搭乘公共運輸，避開國道壅塞，亦可減少開車疲勞。

高公局表示，因國道交通量與防疫政策、疫情高峰有密切相關，經統計2020年國道整體交通量於2至4月減少，5月後逐漸恢復，全年度平日增加1.5％，假日相近；2021年國道整體交通量於5至7月大幅減少，8月後逐漸恢復，全年度平日減少2.1％，假日減少9％；2022年國道整體交通量於4至6月減少，7月後逐漸恢復，全年度平日增加3.4％，假日相近。

高公局表示，國道平日以通勤旅次為主，車流集中於早晚上下班尖峰時段，部分都會區路段已超過道路容量，因此國道都會區路段晨、昏峰壅塞難以避免。疫情趨緩下，呼籲通勤民眾可多搭乘公共運輸，避開國道壅塞，節省時間。