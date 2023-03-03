去年總租金最高的豪宅，「仁愛帝寶」以46萬元奪冠，每坪租金單價2,549元，第二名是位於松山區的「文華苑」，每月總租金45萬元，因為總租賃坪數高達316.15坪，幾乎是其他租賃豪宅的二倍，租金單價僅1,423元，第三名及第五名都是信義區的「台北信義」，月租金分別為38.8萬元、32萬元，租金單價都超過2,100元，第四名也是松山區的指標豪宅「華固名鑄」，總月租35萬元，由此可見承租知名豪宅的門檻相當高。

住商不動產台北101世貿加盟店店東陳德潤指出，豪宅屋主願意出租通常是希望有人照顧房子，因此會慎選租客，此外，豪宅租金一般不包含管理費，以台北信義為例，每個月租金加管理費可能超過70萬元，且豪宅坪數大，家戶用電費用高，另外尚有公設用電需要分攤，因此承租豪宅不只租金高，入住後相關費用也很可觀。

郎美囡指出，近幾年台商回歸以及國際企業進駐台灣，增加高級住宅市場的居住需求，且不考慮資產傳承，相較於豪宅的售價水平，租金單價並不高，還能與社會賢達為鄰，故租賃也成為選項，另一方面，許多高資產買方以法人名義持有豪宅，然而平均地權條例新法針對法人購置住宅有限制，影響買方購買豪宅的規畫，也可能推升豪宅的承租比例。