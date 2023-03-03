中租-KY旗下包括中租迪和、合迪、仲信資融、中租保經、中租汽車及中租能源等子公司，將召募金融、營建、運輸、漁業暨存貨供應鏈、船舶融資、國際金融、保險經紀人與太陽光電等全產品線行銷業務人員，數位科技的程式開發工程師、系統及數據分析師等後台幕僚。

中租-KY校園徵才活動將以4日的以台大博覽會為首站，徵才攤位以永續發展為主題，宣揚ESG面向作為，也力行節碳減量行動，現場提供iPad線上填寫履歷，並攜手旗下品牌銀角零卡合辦贈送中租幣，更可參加抽獎活動，有機會獲得住宿券、禮券與電影票等獎項。

中租-KY表示，校園徵才活動將接續至逢甲、中山、成大、淡江、政大、東海及文化等8所大學，17日也將舉辦線上說明會，以「Focus Makes Magic」為主軸，介紹公司推行逾10年，以英文開頭名稱縮寫組成「MAGIC」的人才計畫。

中租-KY落實人才培育養成，自2013年起推動「亞太儲備幹部計畫」、2020年「大東協實習就業計畫」、2018年「矩陣人才計畫」及2016年的「關鍵人才計畫」等4項人才計畫，四度獲美國人才發展大獎，ESG表現亦連3年入選道瓊永續指數成分股（DJSI）。

其中，邁入第11年的中租亞太儲備幹部（MA）計畫，以約2.5～3年培訓時間，結合在台實務歷練和海外當地積累，輔以結構性完善的基礎管理、講師、輔導員、外語與國際化人才相關訓練等，培訓合格即派駐海外單位服務，表現優異者首年年薪即突破百萬元。

中租-KY說明，亞太MA計畫每年召募20名儲備幹部，已培育多位優秀國際人才，成功支應海外營運發展，派外人力已有20％來自MA人才池。2023年召募計畫已開跑，履歷收件至6月底，歡迎有志青年加入，一同開創國際職涯。