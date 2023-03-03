2023世界棒球經典賽A組預賽於今年3月8日在台中洲際棒球場開打，許多球迷引頸期盼，相關應援工具也已準備就緒，準備為球員加油。一卡通公司也為滿足球迷收藏周邊商品的心，爭取WBC官方授權，設計發行中華隊球衣造型一卡通及棒球造型一卡通，紀念2023世界棒球經典賽在台灣的歷史時刻，號召全民共同參與集氣為中華隊加油。

睽違10年，世界棒球經典賽再次回到台灣舉辦，可以近距離觀看球賽，讓棒球迷們熱血沸騰，應援的中華隊周邊紀念商品，更是球迷們表達支持最直接的熱情展現。一卡通公司說，爭取到WBC官方授權，設計發行中華隊球衣造型一卡通及棒球造型一卡通，加入WBC的元素設計成迷你版鑰匙圈的樣式，便利民眾隨身攜帶支付使用的款式，是實用又極具收藏價值的紀念商品。

2023 WBC球衣造型一卡通售價250元，2023 WBC棒球造型一卡通售價399元，3月8日上午11點起至3月17日將於7-ELEVEN ibon機台開放預購，數量有限。