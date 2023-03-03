6歲女童著軟膠拖鞋，連腳掌卡入手扶梯，警消協助脫困。(屏縣消防局提供)

6歲女童著軟膠拖鞋，連腳掌卡入手扶梯，警消協助脫困。(屏縣消防局提供)

屏縣消防局今年1月接獲通報，一名6歲女童腳著軟膠拖鞋，左腳掌連同軟膠鞋卡在百貨公司手扶梯側邊梯縫內，警消使用破壞器材順利協助脫困，女童父母感念在心，3月特地到消防隊當面道謝。

警消指出，當天百貨公司人員先將手扶梯停止運作，女童家屬則在於身旁安撫情緒，救助人員利用三用翹棒及電動撐開器破壞手扶梯踏板結構，撐開後順利協助患者脫困。

女童脫困後經救護人員檢傷，左腳趾有變形及擦傷現象，生命徵象穩定無神經學異常，交由屏東分隊救護車後送至屏東基督教醫院就診，經人員後續了解，女童就醫檢查後無大礙。

3月1日上午約11時，女童家屬感念消防人員，特別至分隊感謝救助與救護人員的協助，屏東分隊則提醒民眾，搭乘手扶梯時，謹記「緊握扶手、站穩踏階」原則，且務必站在踏階中央的「黃色框框」內；穿著軟膠鞋、拖鞋、涼鞋及長裙、長褲者，搭乘手扶梯時請注意踏階邊緣，避免夾入被捲入電扶梯而受傷。