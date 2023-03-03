為推廣鶯歌陶瓷產業，協助產業升級，新北市經發局除了挹注軟體面的輔導資源，硬體面有砸下300萬元做特色街區改造也已開始動工，鶯歌陶瓷工業園區2大牆面及5處導覽牌誌設置如火如荼施工中，期待成為民眾打卡新地標！預計於4月中旬完工。

經發局副局長盛筱蓉表示，新北市政府在鶯歌注入許多資源，自2020年推動「三鶯文創整合計畫」，統合各局處40項工程、軟硬體建設，總投入經費逾552.8億元。

其中經發局以「鶯歌產業風貌創新計畫」以軟體面的技術諮詢（Technology）、創新研發（Innovate）、市場拓展（Market）和培訓提升（Elevate）的T.I.M.E.模式，協助陶瓷技術升級轉型，成功輔導榮昌陶藝坊、陶聚、安達窯、駿騰、弘鶯陶、台華窯等6家業者創作特色商品；硬體面則著手陶瓷工藝園區特色街區氛圍形塑，為園區增添文化氛圍和藝術氣息，期望可吸引更多民眾停留駐足，欣賞鶯歌之美。

經發局說明，陶瓷工藝園區內著重於巷弄景觀改造，投入總經費約為300萬元，融合鶯歌的陶瓷發展史，以地方文化與陶瓷產業為基礎，運用在地陶瓷工藝技法，規畫在中油對面及台華窯工廠外2大牆面進行美化工程，並在5處交通要道設置在地意象導覽牌誌，提供周邊業者位置資訊指引。

經發局補充，中油對面牆美化的設計理念是以火車引領鶯歌產業向前行的概念，以煙囪代表園區產業歷史及進化，並以各種陶瓷形狀顏色代表鶯歌的多元性及特色。

負責硬體面施作的潘鎮材，為在地陶瓷業者第二代，在施工過程中有感而發地表示：「經歷了最繁榮的外銷時代，隨著陶瓷產業沒落，身為鶯歌人的使命感油然而升，便從父親手上接下陶藝傳承的棒子，力求將鶯歌的古樸精神和文化藝術傳承下去」。

永昌里長游武雄表示：「巷弄景觀的設計，經發局共召開5場次地方里民說明會，牆面及牌誌結合在地產業文化及陶瓷材料，傾聽民眾的聲音，符合在地里民對於陶瓷工藝園區的期待」。