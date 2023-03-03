德國漢莎航空班機在遭遇嚴重亂流後轉降華盛頓杜勒斯國際機場，7人受傷送醫。當時在機上的包括奧斯卡影帝馬修麥康納的妻子，她事後在IG報平安並分享機上混亂畫面。

美聯社報導，德國漢莎航空（Lufthansa）469號班機從美國德州奧斯汀（Austin）起飛前往德國法蘭克福（Frankfurt），但昨晚緊急降落在維吉尼亞州華盛頓杜勒斯國際機場（Washington Dulles International Airport）。

美國聯邦航空總署（FAA）在聲明中說，德國漢莎這架空中巴士（Airbus）A330飛越田納西州時，在3萬7000英尺（約1萬1300公尺）高空遭遇嚴重亂流。

據機上乘客齊默曼（Susan Zimmerman）轉述，其中一位機師對機艙廣播時說，飛機在這突如其來的亂流中下墜了約1000英尺（約305公尺）才回穩。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，德國漢莎航空發言人在聲明中表示，班機起飛後約90分鐘發生短暫但嚴重的亂流，導致一些乘客輕傷。

同樣在機上的還有「藥命俱樂部」（Dallas Buyers Club）男星馬修麥康納（Matthew McConaughey）的妻子卡蜜拉艾維斯（Camila Alves McConaughey）。她在社群網站Instagram貼文表示，「昨晚搭飛機時，飛機下墜了近4000英尺，7人送醫，東西飛的到處都是」。

她同時分享了一段簡短影片，顯示餐點與碎片散落在飛機地板上。

她說：「為尊重我周遭人士的隱私，只能讓大家看這麼多。但飛機上一片混亂，而且持續碰到亂流。」

卡蜜拉艾維斯補充說，她人很好，並將搭新的班機繼續接下來的行程。