諾貝爾和平獎得主、白俄人權團體領袖畢亞利亞茨基料明天將被判10年以上重刑；聯合國專家今天警告，白俄羅斯本已嚴峻的人權狀況正急遽惡化。

法新社報導，聯合國白俄人權情勢特別報告員馬林（Anais Marin）在日內瓦的聯合國人權理事會（Human Rights Council）場邊的一場活動說：「我對白俄人權狀況的評估是，正在急劇惡化...情況越來越糟。」

馬林和聯合國人權辦公室預定本月向人權理事會提交有關3年前白俄爭議性總統大選期間，當局侵害人權罪行的相關報告。

白俄2020年8月大選結果，俄羅斯總統蒲亭的堅定盟友魯卡申柯（Alexander Lukashenko）成功連任取得第6個任期後，白俄一度陷入長達數月且規模空前的反政府示威潮。

馬林說白俄已有兩年多沒發生大規模抗議活動，「因為 地的獨立聲音全被封口」。

她表示，白俄羅斯目前關押至少1400名政治犯，過去3年中有700多個民間社會組織被迫關門。

白俄當局打壓行動的一大例證，是白俄人權團體維斯納（Viasna）創辦人畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）料將於明天獲判重刑。

2022年諾貝爾和平獎共同得主畢亞利亞茨基，今年稍早與夥伴史蒂芬諾維奇（Valentin Stefanovich）與拉布科維奇（Vladimir Labkovich）一起受審，罪名是涉嫌走私現金進白俄，以資助反對派活動。

維斯納（Viasna）成員薩松克維奇（Natalia Satsunckevich）今天在日內瓦表示，她預期畢亞利亞茨基會依檢方求刑遭判處12年，其他人刑期會略短。