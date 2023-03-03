台灣經濟研究院3日公布112年1月台經院製造業景氣預判，受到歐美日製造業PMI表現持續疲軟，國際經濟前景處於低迷狀態，國內製造業廠商對未來半年景氣看法看壞比例偏高，推升經營環境面指標表現，整體製造業景氣信號值月減少0.15分至9.64分，創2020年2月以來新低。燈號續為代表景氣衰退的藍燈，為111年11月以來的第3顆藍燈。

台經院景氣預測中心表示，產業鏈自去年下半年持續進行去化庫存調整，1月農曆春節年假工作天數減少，也是製造業當月景氣低迷的因素之一，而出口、生產指數及外銷訂單指標續呈現雙位數負成長，影響需求面及售價面等指標表現，均挫低製造業對景氣的期待。

就細部產業來看，台經院調查顯示，半導體設備受惠科技大廠擴廠續呈增產，扺銷部分減幅，1月該產業景氣燈號出現連續第3個月維持代表低迷的黃藍燈，較各產業表現來的穩定。像電子零組件業方面，多因基期偏高及消費性電子產品需求疲軟，客戶進行庫存調整，外銷訂單、出口及生產指數減幅皆較上月擴大，影響需求面及原物料投入面指標表現，1月該產業景氣燈號已連續第2個維持代表景氣衰退的藍燈。