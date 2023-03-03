美國佛羅里達大學（University of Florida）最新研究顯示，廁所衛生紙中含有一種「永久性化學物質」，可能導致男性不孕、造成胎兒體重過低，並且和部分癌症有關。

綜合《美聯社》、《紐約郵報》和《每日郵報》報導，1日刊登在「環境科學與科技通訊」期刊（Environmental Science & Technology Letters）的這份研究指出，「全氟烷基物質和多氟烷基物質」（PFAS）是一種「永久性化學物質」，1940年代發明以來，普遍應用在化妝品、不沾廚具和防水衣物上。然而研究人員檢測發現，廁所衛生紙也含有大量PFAS，原因出自於部分工廠在造紙的過程中，添加了PFAS來加速木材轉化成木漿，於是這種添加物就留在了紙製品中，再透過家家戶戶的廢水處理系統，進入土地和水域環境。

這項研究調查了2021年11月至2022年8月間採集的廁所用紙樣本。研究人員蒐集在北美洲、拉丁美洲、非洲和西歐地區販售的捲筒衛生紙，以及美國廢水處理廠的汙水樣本，發現即使再生的如廁衛生紙也不安全，因為製紙用的纖維中仍可能含有PFAS。

美國環境保護局（U.S. Environmental Protection Agency）意識到問題的嚴重性，估計近期就會提出規範來提高飲用水的安全標準。不過，專家也坦言，雖然可以透過一些措施來減少飲水中的PFAS，像是汰換管線或安裝過濾系統，但是花費高昂，不是所有社區都負擔得起，政府還需拿出更有力的措施來保障民眾的生命安全。