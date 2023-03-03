行政院長陳建仁今（3）日赴立法院備詢，提到引起爭議的《全民防衛動員準備法》，將在修法預告14天後，就會請國防部下架，待各方意見整合後才會再提出。教育部隨後也宣布，強調各校停止在「全民防衛動員資訊整合系統」建置學校青年服勤資料，人員編組回歸留校備查即可。

教育部根據《民防法》授權，在民國111年5月制訂「學校青年服勤動員準備分類計畫」，讓高中以上學校編組「學校防護團」，並要求各校在「全民防衛動員資訊整合系統」建置學校青年服勤資料，遭質疑是要動員學生上戰場，引發爭議。

教育部今日宣布，停止在「全民防衛動員資訊整合系統」建置學校青年服勤資料，各校人員編組名冊回歸「112年度學校青年服勤動員準備分類計畫」留校備查即可，相關通知也已行文給地方政府，轉知縣市內的高中以上學校。

教育部說明，學校編組「學校防護團」的目的，是為了實施相關教育訓練及配合年度定期防災演練、萬安演習等，培養學生在災難發生時發揮校園安全、自救、救人能力。

教育部也強調，全民國防教育已列為高中的部定必修課程，防災教育、安全教育議題也納入12年國教課綱，並依國小、國中及高中階段，規畫適合學生身心發展的學習目標、學習主題與內涵。

教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝接說，過去名冊一直都留在校內，這次配合國防部動員系統，讓各校填報青年服勤資料，但後來仔細評估，認為只有地方政府有人力需求時才有必要提出申請，因此維持原本編制作業，留校備查即可。