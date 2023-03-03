今天上午10時，大陸國新辦「權威部門話開局」系列主題新聞發佈會，請中國人民銀行行長易綱，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝和中國人民銀行副行長劉國強介紹「堅定信心、守正創新，服務實體經濟高質量發展」有關情況，並答記者問。

有媒體提問：去年底，大陸央行、銀保監會發佈了16條金融舉措，促進房地產市場健康平穩發展，請問目前的落實情況如何？中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝比喻，以恆大為代表的部分房地產企業由於長期「高槓桿、高負債、高週轉」經營，患上了嚴重的「高血壓」，資產負債表持續處於高風險狀態，最終不可持續出現風險，形同從「高血壓」變成「中風」。

潘功勝表示，大陸中央高度關注房地產市場的健康發展，十九大以來，中共黨中央關於房地產調控的方針政策是非常清晰和明確的，就是堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，全面落實穩地價、穩房價、穩預期的房地產長效機制，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。在黨中央、國務院的領導下，各部門各地方認真落實房地產長效機制，房地產行業快速擴張、價格過快上漲、房地產市場泡沫化的勢頭得到了遏制。

潘功勝表示，從2021年下半年以來，以恆大為代表的部分房地產企業由於長期「高槓桿、高負債、高週轉」經營，患上了嚴重的「高血壓」，資產負債表持續處於高風險狀態，最終不可持續出現風險。我們比喻，從「高血壓」變成「中風」。加上房地產市場中長期需求中樞水平下移，以及持續三年的疫情衝擊對就業、收入預期影響較大，多重因素的疊加放大了房地產市場風險的外溢性。

潘功勝介紹，針對房地產市場出現的調整，人民銀行按照黨中央、國務院部署，去年底推出了16條金融支持房地產市場平穩健康發展的政策措施，市場把它稱為「金融16條」，會同相關部門從供給和需求兩端發力，促進房地產市場的平穩運行。

從需求端看，因城施策實施好差別化的住房信貸政策，持續引導實際利率和首付比例下行，更好支持剛性和改善性住房需求。到去年12月，新發放的個人住房貸款平均利率較上年末下降了大約140個基點。除了個別的熱點城市以外，絕大多數城市的首付比例政策下限已經達到全國底線。

從供給端看，政府推動16條金融支持房地產市場平穩健康發展政策措施的落實，全面落實改善優質房企資產負債表計劃，弱化金融機構的過度避險情緒，引導金融機構提供正常的融資，將房地產企業納入民營企業債券融資支持工具（我們稱「第二支箭」）的支持範圍，保持了房地產市場融資的平穩有序。同時政府推出了3500億保交樓專項借款，設立了2000億保交樓貸款支持計劃、1000億租賃住房貸款支持計劃；指導金融機構推動行業重組並購，加快風險的市場化出清。

潘功勝介紹，隨著疫情形勢的好轉和疫情防控政策的調整，前期公布政策的作用空間和作用效果大大改善。近一段時期，市場信心加快恢復，房地產市場交易活躍性有所上升，房地產行業尤其是優質房地產企業的融資環境明顯改善。我這裡有不少數字，去年9-12月份，房地產開發貸款新增2300億，同比多增4200億。四季度，房地產企業境內發債1200億，同比多增22％。今年1月，房地產開發貸款新增超過3700億，同比多增2200億。境內房地產債券發行400億，同比增長了23％。

潘功勝介紹，中國大陸城鎮化仍然處於發展階段，居民家庭改善性住房需求潛力較大，租購並舉的發展模式也有很大發展空間。下一步，政府將認真貫徹落實中共二十大和中央經濟工作會議部署，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，認真總結和吸取中國大陸房地產市場發展過程中的經驗和教訓，會同相關金融部門抓好已公布的各項政策落實落地，支持剛性和改善性住房需求，支持新市民住房需求，支持租購並舉的住房市場發展，完善房地產金融基礎性制度和宏觀審慎管理制度，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。