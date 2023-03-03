頎邦去年營業收入240.10億元，年減11.34%，營業毛利78.33億元，年減10.49%，營業利益58.77億元，年減14.74%，稅前淨利76.58億元，年增3.10%，本期淨利62.08億元，年增1.16%，基本每股盈餘8.41元，相較前一年的9元歷史新高略為下降。

頎邦董事會決議股利分派，111年度盈餘分配之現金股利每股2元、資本公積發放之現金每股3.5元，共配息5.5元，配發率為65.39%，以周五收盤價69元計算，現金殖利率達7.97%。公司並於5月31日召開股東會。

面板驅動IC庫存調整進入尾聲，第2季可望開始回補，帶動上游封測營運回穩，法人持續看好後續營運動能，稼動率下半年將恢復至六成以上，今年獲利可望逐季復甦，同步調高目標價及投資評等。

外資2月以來不間斷式買超，已共買超2.1萬張，內資買盤亦同樣偏多進駐，三大法人齊拱，推升股價攀高，短中期均線架構偏多。周五股價盤中觸及69.3元之2022年6月10日的八個月伴高價，終場收69元穩居高檔。