針對大客戶之一盛科通信遭列美國最新一波實體清單，創意表示，公司不評論單一客戶事宜，但已開始著手審視相關細節，重申維持遵守所有法規的立場。

據悉，創意目前仍繼續對盛科通信出貨，但這1～2周禮拜會核實後面能不能繼續出貨，盛科通信主要是SWITCH(交換器)業者，目前佔創意營收比重應低於1成，業界也認為，並非被納入實體清單就一定不能出貨。

創意為去年少數沒受到消費性電子市場低迷衝擊的IC設計個股，2022年營運也表現亮眼，營收、獲利同創新高，全年大賺逾2股本，儘管因為第一季季節性調節預計營收將會有雙位數季減，但全年來說，創意持續樂觀看好全年營收會有雙位數成長，且每股獲利也會更勝去年，換言之，創意2023年營運持續挑戰續攻頂。

盛科通信成是大陸當地最早參與乙太網交換晶片研發設計公司之一，主營業務包括乙太網交換晶片及配套產品的研發、設計和銷售。主要採用Fabless(無廠半導體)模式，代工方包括Marvell(邁威爾)、創意等，已形成穩定良好的合作關係。