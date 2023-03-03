白沙屯媽祖北港進香所使用的火缸事先由媽祖從5只火缸中挑選出來。（許釧滂提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖北港進香活動，3日凌晨舉行開爐儀式，替今年的進香活動畫上完美句點。今年白沙屯媽祖北港進香刈火所使用的火缸，是出自竹南蛇窯窯主林瑞華之手，先前的老火缸使用至今已50年，應媽祖指示要換用新缸，林瑞華為此在去年4月親手做出4個不同土質的火缸，由媽祖挑選，結果選中暗紅色火缸，並在今年進香活動中啟用，讓林瑞華夫妻感到無比榮耀。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖北港進香活動，3日舉行開爐儀式。（拱天宮提供／謝明俊苗栗傳真）

白沙屯媽祖親自挑選新的進香刈火火缸，在盛裝香火前須再糊上特製防火層。（許釧滂提供／謝明俊苗栗傳真）

白沙屯媽祖進香刈火的火缸，由火腳組放在香擔中一路挑回拱天宮。（鄧淑慧提供／謝明俊苗栗傳真）

拱天宮白沙屯媽祖每年都會赴北港朝天宮進香刈火，這項活動中最重要的就是在朝天宮刈火，將朝天宮的香火帶回到通霄白沙屯拱天宮來護佑當地百姓，刈火帶回香火須使用火缸來盛裝，並且須使用茶渣餅、檀香等保持香火不滅，將火缸放置在香擔裡，一路由火腳組人員挑回拱天宮，並擇期開爐，才完成整個進香活動。

今年白沙屯媽祖北港進香活動，於3日凌晨零時25分舉行「開爐」儀式，由拱天宮主委洪文華暨管理委員會、壬寅年值年爐主陳春金、副爐主陳文金以及來自全國各地的信眾共同參與，開爐過後頭旗再度收入神房，信眾們則拿出自家的進香旗、大貢香過爐，除了過爐收旗象徵將兵馬繳還媽祖之外，大貢香拿回家中點燃、插入香爐，則象徵將兵馬領回家中、護佑閤家平安。

今年的進香活動開始前，白沙屯媽祖就有指示，進香刈火所使用的火缸已用了50年，希望要換新的火缸，竹南蛇窯窯主林瑞華得知後，從去年4月間就專心手製新火缸，林瑞華新手捏製了8只火缸，並分別以不同的土胚製成，由於火缸必須要能耐高溫，所以在製作過程必須考慮許多細節，並以1千1百多度的中溫燒製完成。

林瑞華從8只燒好的火缸中挑出4只，與另1只他人燒製的火缸一起送到白沙屯媽祖面前，由媽祖親自挑選，結果媽祖挑中林瑞華所燒製的1只暗紅色高嶺土胚火缸，讓林瑞華感到非常榮耀，為了感念白沙屯媽祖慈德，林瑞華與妻子鄧淑慧今年特別抽空陪同白沙屯媽祖完成9天進香之旅。