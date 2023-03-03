蔡淑臻扮演小劉醫師。（民視提供）

朱軒洋在劇中是村裡的心靈支柱。（民視提供）

由蔡淑臻、朱軒洋主演的超人氣醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》將再次於民視播映。這部作品對蔡淑臻別具意義，除了主演小劉醫師，也第一次擔任製作人，「我深刻體會要把故事說好有多麼不容易，把故事說好了，可以產生多麼大的影響力。」

蔡淑臻長時間投入角色，和小劉醫師緊緊相連，即便已進入其他戲劇拍攝，心裡很深的一塊仍有小劉醫師的位置，「可以說不打擾，但永遠不會分離，我就是小劉，小劉就是我。」

蔡淑臻說該劇用喜劇包裝醫療劇，小村莊的溫暖故事會讓觀眾看得嘴角微微揚起，心暖呼呼的；但醫師的執業點滴也會顛覆觀眾對醫師的既有認知，甚至是驚嚇連連。

男主角朱軒洋在戲中飾演南南灣村的守護神「池王爺」靈媒阿君師，他在村裡不僅是心靈上的支柱，也是全村的好朋友，幫助村民處理大小事；朱軒洋一出場就和蔡淑臻飾演的小劉醫師結下不解之緣。聽到主演的戲將在民視播出，朱軒洋表示：「開心可以在電視轉到自己，希望大家也喜歡這部有笑有淚的戲劇，也預祝民視播出後收視再創高峰」。

《村裡來了個暴走女外科》全劇10集，將在3月4日起每周六晚間十點，民視無線台播出。