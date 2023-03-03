宜蘭縣政府社會處結合衛生局，共同推出「長青食堂2.0－健康好食力．營養好煮藝」計畫，使用時令節氣食材，搭配健康烹調方式，並經過營養師認證規畫25道營養美味的菜單，縣府期待，讓宜蘭的長者除了吃飽，能吃得更營養、更健康。

宜蘭縣政府運用公益彩券盈餘，自2010年起開辦長青食堂計畫，至目前已有127單位辦理，服務長者達6500多名，社會處表示，藉由社區長者參與，鼓勵長者外出；另運用高齡志工，由初老健康長者服務中老及老老的長者，形成互助團體，落實活躍老化及在地老化之願景。

社會處說，長青食堂計畫開辦以來，深獲長者好評，也減輕兒女擔心家中長者白天無法自行備餐的壓力；長青食堂升級計畫是經由營養師專業的建議，如將長者較缺乏的乳品類及堅果類一起入菜，均衡長者的營養，並藉由改變烹調方式，運用少油、少鹽、少糖之烹煮，保留食物的營養素，增加鈣質及蛋白質的攝取，讓長者獲得所需的營養成份。

縣長林姿妙表示，高齡化是世界的趨勢，推動社區長者在地照顧刻不容緩，推出「長青食堂2.0」計畫，讓所有長者都能身體健康，並感到生活幸福，共同打造宜蘭好健康、好生活。