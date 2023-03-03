香港信報報導，恒指開盤漲273點或1.34％，報20,703，最多升297點，高至20,727，但受制廿天線，大市升幅放緩，一度只升68點，低至20,498，半日升逾過百點收盤。

最終恒指半日收報20,575，升145點或0.7％，國指報6,927，升1％。科指午收4191，升1.6％。大市半日成交額為550.84億港幣。

藍籌大致向好。騰訊升1.4％，美團升1.1％，阿里巴巴漲0.6％，京東漲3.2％，百度揚4.3％，為表現最佳藍籌。