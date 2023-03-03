女星唐玲2019年罹患胃癌，經過8次化療和切胃手術，原以為抗癌成功，卻發現癌細胞轉移至4期，只好再摘子宮和卵巢保命。最近她接受輔助治療，邊打針邊自省「我為什麼會得癌症？」唐玲想出4個可能原因，並用1句話總結：「沒有真正的好好的愛過自己。」

唐玲是胃癌4期病友，最近做輔助治療時，不斷反省自己生病的原因，找到可能的解答後，昨（2日）她在社群平台分享：「就是沒有真正的好好的愛過自己，在外奮鬥這麼多年啊，其實幾乎早餐都沒有吃過，一日三餐沒有規律過，經常吃一些外賣，然後還有一些垃圾食品。」她提起自己一人在演藝圈闖蕩，身邊沒有家人，創業時也沒時間照顧自己，更沒時間做飯。

今（3日）唐玲再指出，長期熬夜恐怕是她罹癌的原因之一，因為她的睡眠品質特別差，12點之前沒有睡過覺，「不是我不想睡，也不是我不睏，而是一閉眼睛感覺腦子裡全是工作。」她回憶當時蠟燭三頭燒，開工作室又主持節目和拍戲，因為不是科班生，擔心做不好而給自己很多壓力，「因為我是很要強的性格，這個性格是癌症性格，挺可怕的。」

網友留言關心：「所以現在要好好吃飯喔，吃的好身體就會好」，唐玲自責：「對啊，好好吃飯都辦不到我實在是很笨耶。」另一名網友則勉勵：「雖沒家人卻有滿滿的友誼關懷，相信美眉會越來越健康」，唐玲回應：「是我自己沒有打開心胸」，也透露年輕時從未意識到照顧自己，直到現在才領悟，希望有機會能提醒大家身體是最重要的事情。