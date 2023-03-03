竹北市科技發展、人文薈萃，醫療量能也不斷升級，東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院、新竹台大分院生醫醫院接連進駐竹北，3家醫院日前也分別由院長、副院長帶隊至市公所拜訪，與竹北市長鄭朝方深度交流，會中聚焦推展0至3歲幼兒早療服務，鄭朝方也提出3縱3橫、3環3市交通系統，可望透過市民公車、Ubike嫁接串聯醫療交通，讓民眾就醫更加便利，打造竹北成為「醫級城市」。

醫療提升是城市進步的指標之一，鄭朝方表示，有鑑於竹北早療資源相對台北市匱乏許多，提升早療服務更是上任後正積極推動的重要政策。根據研究報告顯示，特殊孩童早期診斷及治療十分重要，若能在0到3歲開始接受早期療育照顧，1年的療效可能等於3歲以後10年的療效。未來將結合公部門資源，提供0至3歲幼兒免費早療評估及免費課程，廣辦嬰兒出生前至3歲育兒照護教育免費講座，幫助新手爸媽輕鬆育兒知識及技巧，減輕壓力與焦慮。

竹北醫療資源逐年提升，東元醫院已成立新竹縣第1家發展遲緩兒童聯合評估中心暨兒童早期療育中心，提供遲緩兒物理、職能、語言、心理等評估，早期發現、早期治療；中醫大新竹附醫及新竹台大分院，也對早療投注相關醫療資源，竹北市公所期盼未來能以公部門力量結合在地醫院資源，幫助更多市民。

鄭朝方表示，醫療發達與交通網絡相輔相成，除了竹北市民公車之外，公所也已編列8000萬元預算，將新增、廣設Ubike站點，長遠規畫也擬打造3縱3橫、3環3市交通系統，串聯竹北東環、中環、西環，透過公車搭配Ubike騎行，讓醫療人員與相關產業從業人員方便上班，也讓民眾就醫便利。