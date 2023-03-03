德國漢莎航空從美國飛往德國的一架班機，起飛後遭遇大亂流，導致7名乘客受傷，當時人在飛機上的奧斯卡金獎男星馬修麥康納的妻子卡蜜拉，則在instagram曬出事發後的影片，只見食物散落一地，畫面看起來怵目驚心。

德國漢莎航空469號班機，預計從德州奧斯汀飛往德國法蘭克福，沒想到起飛90分鐘後遭遇亂流，導致班機驟降1000英呎，隨後便緊急改降維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯國際機場，不過這起意外造成7人受傷，其中一名乘客還需坐輪椅下機，機上有乘客形容當下宛如「自由落體」，所有食物及物品散落一地，機上畫面曝光後可說是險象環生。

對此，該航空發布聲明表示：「這就是所謂的『晴空亂流』，可以在沒有相關跡象、警告的情況下發生」，至於受傷的乘客們在機上接受空服員的初步治療後，已送往醫院接受一連串檢查。

當時，奧斯卡金獎男星馬修麥康納的妻子卡蜜拉（Camila Alves McConaughey），正好就在這架班機上，經歷一場高空驚魂記的她，在instagram發布機上凌亂不堪的景象，只見原本要提供給乘客的食物散落一地，不難想像當時情況有多危急，但也強調自己平安無事，事後已經改搭一航班離開，雖然有乘客受傷送醫，但幾乎都沒有大礙。