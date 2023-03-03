對決「賴蕭配」？傳侯友宜2024找她當副手 李貴敏本人回應了

2024藍營總統大選仍未定，今傳出新北市長侯友宜的幕僚已經在尋覓物首人選，並開出「女性、專業、有留美相關資歷人選」3項條件，國民黨立委李貴敏符合相關條件，成為被點名的人選之一。李貴敏今接受廣播節目專訪時表示，自己並沒有被侯友宜徵詢，甚至是看新聞才知道這個消息，對於黨內大老的指教表示「謝謝抬愛」。

媒體報導，侯友宜陣營已委託黨內大老，提供可與可能擔任賴清德副手的駐美代表蕭美琴對戰的副手人選，條件包含女性、專業、留美相關經歷。藍營人士說，像是國民黨立委李貴敏就是具代表性人選。而柯志恩也被點名。

公開資料顯示，李貴敏是政大法律系畢業，並取得政治法學碩士；赴美留學，取得太平洋大學法學碩士與博士，也考取美國加州律師資格，曾任Baker＆McKenzie（萬國通商）法律事務所國際資深合夥律師，現為國民黨立委。

李貴敏今接受飛碟聯播網《飛碟午餐 尹乃菁時間》專訪時被問及，李貴敏表示，侯友宜並未徵詢她，幕僚也沒有，甚至她知道這個訊息也是一早她的助理傳報導給她才得知；對於這位「藍營大老」的抬愛與指教，李貴敏表示「謝謝抬愛」。

李貴敏說，她自己猜會有這樣的消息，是因為自己過往擔任律師期間處理國際上的事物，包含美、日的大公司都是他的手下敗將，現在台灣面臨的局勢是需要相關瞭解國際事務的人，才不會在談判是失誤。

主持人尹乃菁則問，那有朋友期待李可以當副手或是在候選人團隊中有角色？李貴敏表示，的確有人在很偶然的場合希望她可以多擔當一點責任，但是希望是能看到國家的未來，而不是為了政黨或私人利益。

尹乃菁聽完笑說：「那跟侯友宜的好好做事情很合啊!」李也笑了幾聲並未回應。