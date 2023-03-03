受到淡季及客戶庫存調整影響，群光電能2月合併營收25.72億元，月減3%，年減14.3%，累計1到2月合併營收達52.23億元，年減21.2%。

群電表示，過去兩年受到疫情缺產能、缺料的影響，首季營運均呈現淡季不淡，但今年第1季產業回歸傳統淡季模式，終端需求能見度很低，且目前客戶去化庫存的決心很強，所以公司營運將進入短暫的陣痛期，不過，目前不時有急單出現，預期今年將是速度與彈性的競爭，而群光電能已經做好隨時支應客戶需求的準備。

雖然大環境的挑戰很多，但群電在新產品、新客戶開發的腳步並未停歇，今年不管是伺服器電源、120瓦以上大瓦特筆電電源營收都有機會呈現雙位數年成長；此外，智慧建築解決方案經過多年的耕耘，目前手上已累積十多個執行中的專案，預估專案總金額高達40餘億元，今年營收認列更有機會較去年倍增。

群電泰國新廠加速建置中，新廠房位於曼谷東南邊，距離機場只有十幾分鐘的車程，地理位置極佳，公司目標在6月完成建廠，下半年開始投產，預估未來泰國廠產能將佔公司總產能3成左右。

群電預期營運在第1季落底後將漸入佳境，尤其是下半年營收可望隨著供應鏈庫存的去化及泰國新廠產能的開出回升，在多項高值產品挹注下，今年營運倒吃甘蔗、營收獲利再創高峰。