俄羅斯富豪德里帕斯卡（Oleg Deripaska）今天表示，受到西方國家制裁影響，除非俄國能獲得「友好」國家金援，否則預計將於明年燒光資金。俄國全面入侵烏克蘭迄今已超過1年。

英國「衛報」（The Guardian）報導，前俄國首富德里帕斯卡過去曾是能源及金屬業大亨，他今天在西伯利亞（Siberia）一場投資會議中說：「（俄國）明年就沒錢了，我們將需要更多外國投資者。」

根據彭博報導，由於俄國入侵烏克蘭，德里帕斯卡遭到英國、美國及歐盟制裁。他表示，俄國政府的資金所剩無幾，「這就是他們開始把腦筋動到我們身上的原因」。

他說，俄國正承受西方國家制裁的「嚴峻」壓力，俄國及俄企不得不尋求其他「資源充沛」的國家來投資自己。

德里帕斯卡是中國以外最大的鋁生產商俄羅斯鋁業聯合公司（RUSAL）創辦人。 他表示：「我以為我們是個歐洲國家…（但）在接下來的25年裡，我們會好好思考身為亞洲國家的過去。」

與此同時，歐洲評級機構Scope警告，俄國的預算赤字可能高達國內生產毛額（GDP）的3.5%，而政府預測僅為GDP的2%。俄國官方去年財務短缺達GDP的2.3%。

Scope表示，這是由於西方逐漸擺脫對俄國能源的依賴，使俄國石油及天然氣出口收入減少。

Scope也指出，長遠來看，俄國為了戰爭的巨額支出，而減少基礎設施、數位化、住房及環境保護的投資，將損害自身經濟。