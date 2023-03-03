一名女網友抱怨丈夫有個妹妹年近50歲從來不工作，丈夫一人薪水要支付家用和養妹妹，小姑還會經常找她麻煩、想趕走她；沒想到她的PO文曝光後，網友發現她提及自己也不用出家用，留言反嗆「老公心甘情願花在妹妹身上，講難聽一點..你無法干涉！」

該女網友在Dcard發文說，她與丈夫相差13歲，2人交往6年後決定結婚，對方是二婚，丈夫的妹妹原本因照顧行動不變的公公，決定不工作全心照顧，由丈夫供養小姑，但如今公公已過世多年，年近50歲的小姑仍不工作，花丈夫的錢網購、買包、買衣服，還一直抝錢想吃大餐。

原PO說小姑經常挑她毛病、找架吵，她還沒結婚前小姑就處心積慮想把她趕走，「是在害怕他哥若走了，我這個大嫂名正言順的繼承所有財產，她便一無所有嗎？」她後來補充自己有工作，但薪水全是自己使用，不用付家裡開銷，全由當公務員的丈夫負責開中花費。

其他網友留言「婚前沒發現這個大坑，只能說妳失算大了」、「你老公心甘情願花在他家人身上，講難聽點你無法干涉」、「又沒有負責家裡開銷，你老公負責賺錢的人都沒說什麼了，你在靠X什麼」、「人家兄妹這樣好好的幾十年了，你一個外人之前交往的時候可以接受，一結婚就要指手畫腳，是覺得共同財產變少了在不爽？」