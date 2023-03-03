新北市消防局第一救災救護大隊大觀分隊位於板橋浮洲車站鐵軌下方，新北市議員黃淑君指出，鐵軌共振噪音不僅使辦公環境差，更嚴重影響消防弟兄休息，分隊搬遷問題討論已久，呼籲新北市府別再漠視消防弟兄權益，盡速、優先討論分段能遷至更合適的地點。消防局表示，大觀分隊遷建計畫預計納入板橋氣象站或板橋龍安段社宅基地規畫，目前於都市計畫委員會審議中。

黃淑君表示，分隊弟兄每天長達18個小時，每5到10分鐘列車經過就會發出轟隆巨響，且不只噪音，由於分隊就位於鐵軌正下方，列車經過時伴隨共振，建築都會感受到明顯震動，出勤完根本無法好好休息，天花板更是早已被震到鋼筋裸露，只能不斷修補，安全堪虞。

黃淑君指出，目前規畫中的泰板輕軌，路線經過該處，分隊勢必得拆，但要搬遷到哪裡？消防分隊的權益問題能否得到解決？目前都沒有答案。這個問題存在已久，市府過去無法解決，未來也還沒有擬出妥適方案，讓人失望，希望盡快協調，讓消防弟兄安心。

消防局表示，大觀分隊遷建計畫預計納入板橋氣象站或板橋龍安段社宅基地規畫，未來由內政部營建署興建社宅時提供公益性回饋空間，目前已在進行社宅基地規畫及都市計畫變更，由都市計畫委員會審議中。