台灣房價高漲，就連凶宅開價也不再親民，有網友在PTT發文，他在臉書社團發現一間高雄事故屋出售訊息，行情「打五折」後開價還要1600萬元，PO文一出引發討論，有網友傻眼表示「連凶宅都買不起的時代來了」。

有網友在PTT貼出凶宅出售的截圖，該物件屋齡38年，建坪56坪、地坪26.3坪，是景觀第一排邊間3樓透天，而且交通方便走路到捷運站只要5分鐘，但該物件是事故屋，2年前有3人上吊，售價則是1600萬元。

原PO表示，上述凶宅物件不算是精華地段，附近也沒什麼商圈，雖然鄰近捷運站，但房價砍半還要1600萬，好奇這價格有人可以接受嗎？

不少網友看到開價後很傻眼，紛紛表示「可怕的不是鬼，是38年凶宅還要1600萬」、「台灣連凶宅都很貴笑死」、「我連凶宅都住不起了」、「連凶宅都買不起的時代來了」、「蛤？還以為在台北商圈」。

也有網友說，「買了打掉曬太陽，當個停車場」、「這個物件就只是在賣地而已，買了就是拆掉」、「1600萬應該就是開來給買家殺價的吧」。