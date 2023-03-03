苗栗縣政府文觀局邀請陶藝家賴羿廷舉行個展。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

文觀局與苗栗縣柴燒陶藝創作協會合辦「燚伙人」會員作品聯展。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

文觀局與苗栗縣柴燒陶藝創作協會合辦「燚伙人」會員作品聯展。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府全力推廣苗栗縣陶藝發展，由文觀局安排在本周六、日，分別推動兩項陶藝特展。其中在文觀局第1展覽室舉辦「澄懷靜照-賴羿廷陶藝創作展」將從4日起展出。另外，從5日開始在陶瓷博物館展出《苗栗縣柴燒陶藝創作協會「燚伙人」會員作品聯展》，歡迎民眾入館參觀。

文觀局表示，為鼓勵縣內具有傑出表現的藝術家持續創作，文觀局每年均透過公開徵選方式，選出1至2位藝術家，協助舉辦個展及出版專輯，以展覽的方式讓藝術家彼此有交流觀摩的平台，也為文化瑰寶留下紀錄。

文觀局長林彥甫表示，苗栗縣美術家邀請展從2008年舉辦至今已10多年，展覽涵蓋油畫、水彩、墨彩、雕塑等多元內容，展現出苗栗縣深厚又豐實的創作能量，同時也為苗栗縣藝術文化留下最精采的紀錄。

今年選出的藝術家賴羿廷是縣內客家女性陶藝家的代表性人物，其具備專業的陶瓷工程學識，又在藝術大學攻讀書畫與藝術造型，更拜師手擠坯大師陳炳廷學習傳統製作水缸的手擠坯技術，融合個人獨特創作理念，跳脫傳統陶藝技術的侷限，以別出心裁的手法運用、轉換，開創現代陶瓷雕塑藝術的新格局。

苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗獨特的風土人情，對許多藝術創作者來說，是靈感迸發的源頭，因此造就了無數在藝壇頗負盛名的藝術家，次展出陶藝家賴羿廷的作品，以西方抽象主義為主軸，蘊含源自於中國書畫美學精神的情感，同時融入禪學、易經、老莊思想等東方哲學，自在靜寂卻又氣韻生動。

另外，文觀局與苗栗縣柴燒陶藝創作協會合作推出《苗栗縣柴燒陶藝創作協會「燚伙人」會員作品聯展》，協會是台灣推廣柴燒陶藝重要的協會，專門使用木材作為燒製作品的燃料，經歷窯內高溫燒成，火焰與木柴落灰交融，自然產生獨特且豐富的質地，展現土與火的藝術。

展覽以「燚伙人」為主題， 燚伙人比喻一同司火的夥伴，「燚」音同一，形容溫度高，熱火勢猛烈的意思，這也象徵著藝術家們在創作過程中的場景，古兵制10人爲火，同火的人互稱火伴，在柴燒的世界都是以團隊合作的模式在運作，《孟子．滕文公上》：「勞心者治人，勞力者治於人。」大家發揮所長、合作愉快，將柴燒陶藝美學傳遞於生活，歡迎參觀者一同來感受陶藝作品帶來的生命力，體驗柴燒創作的美好片刻。