FEniX將擔任演唱會嘉賓。（寬宏藝術提供）

派偉俊將擔任演唱會嘉賓。（寬宏藝術提供）

AcQUA源少年即將於25、26日在信義劇場Legacy MAX舉辦出道後的首次專場演唱會「AcQUA【源】2023 LIVE 音樂會」，除了精心安排曲目，驚喜的是2場分別邀請好友派偉俊、FEniX擔任特別嘉賓。AcQUA源少年的隊長黃莑茗與演唱會嘉賓派偉俊是城市科大流行音樂系大學同學，黃莑茗開心表示：「我覺得很開心、能有一次公開的合作機會，很珍惜這個難得的機會。」

源少年的團員們跟FEniX成員們一起從知名選秀節目「原子少年」中出道脫穎而出，每一團之間都很熟識，擁有深厚的感情。對於FEniX擔任特別嘉賓，林毓家說：「我們從同一個節目一起出道，一陣子沒有看到彼此了，超級開心這次能邀請哥哥們來我們的專場一起演出，也希望下次我們也可以去哥哥們的場一起玩音樂。」李秉諭（貢丸）表示：「一得知消息我整個人超級超興奮，但這對我來說也是個挑戰！畢竟身旁站著這麼多成熟、魅力破表的男人，我們也會多花時間好好練習，期待在舞台上演出，釋放我們的專屬舞臺魅力。」

演唱會進入倒數階段，源少年全員除了課業外，還要抓緊時間排練、加強飲食控制、體能訓練，與公司討論每位成員的各項訓練、休息時間規劃，每日規律作息，希望每個成員在演唱會時都能展現出最好的狀態。須弘道透露自己每天會一邊跑步一邊練唱，以及練舞，調整呼吸提升肺活量，若周末有時間，就會騎腳踏車；盧佾暘則是練舞、練唱外，也會去河堤跑步。李秉諭（貢丸）平時除了練舞、練唱外，也會搭配有氧或是無氧運動。林毓家一邊跑步一邊練唱，搭配空檔時間健身或是打籃球。黃莑茗長時間閉關勤練吉他，並藉由健身、搭配慢跑唱歌，以及做有氧運動提升體能。

「AcQUA【源】2023 LIVE 音樂會」零星票券請洽寬宏售票系統及萊爾富、OK便利超商購買。