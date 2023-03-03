世界棒球經典賽（WBC）「A組首輪預賽」，將於3月5日起至12日止在台中市洲際棒球場舉行，賽事場次時間於每日12時及19時，預計每場吸引2萬名球迷進場，台中市警方公布交通資訊，屆時將實施球場周邊道路及聯外各重要道路交通疏導管制，執行違規取締。
警方針對賽事活動實施交通管制措施如下：
一、四平路轉播現場管制：
（一）四平路轉播現場管制事項一：
1、交通管制時間：3月3日9時至17時、3月14日9時至17時。
2、交通管制路段：四平路（環中路一段至洲際路段），南向車道外側。
3、交通管制方式：管制車輛通行，緊急救護車輛除外。
（二）四平路轉播現場管制事項二：
1、交通管制時間：3月3至14日每日零時至24時。
2、交通管制路段：四平路（環中路一段至洲際路段），南向車道停車格。
3、交通管制方式：管制車輛停放。
二、賽事期間周邊道路管制事項：
（一）交通管制時間：3月5、6日，8日至12日9時至24時。
（二）交通管制路段（雙向道路管制）：
1、四平路（環中路至崇德十九路）。
2、洲際路（豐樂一街至四平路）。
3、洲際一街（洲際路至崇德十九路）。
4、崇德十九路（豐樂一街至崇德路）。
（三）交通管制方式：管制一般車輛通行，活動車輛、住戶及緊急救護車輛除外。
三、部分路段開放球員及工作人員接駁車停靠上下客使用：
（一）開放日期：3月2日22時起至14日24時。
（二）開放路段：建國路（中山路至民族路）李方艾美酒店前、福安路55巷（福順路135巷至安和路）、青海南街至台灣大道連接道路。
(三)現況維持紅線繪設，開放球員及工作人員接駁車停靠上下客使用。
四、部分路段開放公車待班使用：
（一)開放日期：3月8日至12日。
（二)開放路段：崇德路三段雙向（環中路一段至崇德十九路)。
（三)現況維持紅線繪設，開放公車待班使用。
警方指出，臨時計程車招呼站在崇德十九路西向（近豐樂一街口），並設置相關牌面，以協助搭乘計程車及滿足搭乘需求。計程車離開動線主要利用崇德十九路往西，至豐樂一街或下行至昌平路轉向離開，以降低崇德十九路人車衝突。
主辦單位針對中華隊比賽時程終了安排疏運接駁車，其接駁路線為「洲際棒球場往高鐵台中站」，每場賽後1小時內安排10至12台巴士，搭乘地點在球場前洲際路上，坐滿即發車，每台滿座為42位，預期可至少疏散約500人。
洲際棒球場旁台74線西、南屯段進行國1銜接台74線交流道工程，崇德匝道封閉及環中路一段（崇德路至中清路）路側車道施工，限縮剩2車道通行，於上下班時間易造成車多情形。警籲賽事期間避開該路段，利用崇德路前往洲際球場。
世界棒球經典賽（WBC）是由美國職棒大聯盟（MLB）和世界棒壘球聯盟共同策畫的國際棒球大賽，為世界棒球指標性賽事，2023年第5屆WBC世界棒球經典賽受全球矚目。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。