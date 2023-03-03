世界棒球經典賽（WBC）「A組首輪預賽」，將於3月5日起至12日止在台中市洲際棒球場舉行，賽事場次時間於每日12時及19時，預計每場吸引2萬名球迷進場，台中市警方公布交通資訊，屆時將實施球場周邊道路及聯外各重要道路交通疏導管制，執行違規取締。

警方針對賽事活動實施交通管制措施如下：

警方在球場周邊實施交通管制措施。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

一、四平路轉播現場管制：

（一）四平路轉播現場管制事項一：

1、交通管制時間：3月3日9時至17時、3月14日9時至17時。

2、交通管制路段：四平路（環中路一段至洲際路段），南向車道外側。

3、交通管制方式：管制車輛通行，緊急救護車輛除外。

（二）四平路轉播現場管制事項二：

1、交通管制時間：3月3至14日每日零時至24時。

2、交通管制路段：四平路（環中路一段至洲際路段），南向車道停車格。

3、交通管制方式：管制車輛停放。

停車位置圖。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

二、賽事期間周邊道路管制事項：

（一）交通管制時間：3月5、6日，8日至12日9時至24時。

（二）交通管制路段（雙向道路管制）：

1、四平路（環中路至崇德十九路）。

2、洲際路（豐樂一街至四平路）。

3、洲際一街（洲際路至崇德十九路）。

4、崇德十九路（豐樂一街至崇德路）。

（三）交通管制方式：管制一般車輛通行，活動車輛、住戶及緊急救護車輛除外。

接駁車位置圖。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

三、部分路段開放球員及工作人員接駁車停靠上下客使用：

（一）開放日期：3月2日22時起至14日24時。

（二）開放路段：建國路（中山路至民族路）李方艾美酒店前、福安路55巷（福順路135巷至安和路）、青海南街至台灣大道連接道路。

(三)現況維持紅線繪設，開放球員及工作人員接駁車停靠上下客使用。

搭公車資訊圖。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

四、部分路段開放公車待班使用：

（一)開放日期：3月8日至12日。

（二)開放路段：崇德路三段雙向（環中路一段至崇德十九路)。

（三)現況維持紅線繪設，開放公車待班使用。

警方指出，臨時計程車招呼站在崇德十九路西向（近豐樂一街口），並設置相關牌面，以協助搭乘計程車及滿足搭乘需求。計程車離開動線主要利用崇德十九路往西，至豐樂一街或下行至昌平路轉向離開，以降低崇德十九路人車衝突。

主辦單位針對中華隊比賽時程終了安排疏運接駁車，其接駁路線為「洲際棒球場往高鐵台中站」，每場賽後1小時內安排10至12台巴士，搭乘地點在球場前洲際路上，坐滿即發車，每台滿座為42位，預期可至少疏散約500人。

洲際棒球場旁台74線西、南屯段進行國1銜接台74線交流道工程，崇德匝道封閉及環中路一段（崇德路至中清路）路側車道施工，限縮剩2車道通行，於上下班時間易造成車多情形。警籲賽事期間避開該路段，利用崇德路前往洲際球場。

世界棒球經典賽（WBC）是由美國職棒大聯盟（MLB）和世界棒壘球聯盟共同策畫的國際棒球大賽，為世界棒球指標性賽事，2023年第5屆WBC世界棒球經典賽受全球矚目。